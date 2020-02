Bata todos os ingredientes, começando com os líquidos e exceto as passas, no liquidificador. Reserve.

Aqueça o forno em temperatura média (170 ºC a 190 ºC).

Transfira a mistura de ricota paraum refratário com 26 cm de diâmetro e junte as passas.

Misture e asse por 45 minutos ou até a superfície ficar dourada. Sirva.