Torta de uva itália

Calorias: 342 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 14 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Massa:

. 1 2/3 xícara (chá) de farinha de trigo

. 1/2 xícara (chá) de manteiga gelada picada

. 1 ovo

. 1 colher (sopa) de água

Recheio:

. 4 gemas

. 3/4 de xícara (chá) de açúcar

. 1/4 de xícara (chá) de amido de milho

. 3 xícaras (chá) de leite fervente

Cobertura:

. 300 g de uva itália

. 1/2 xícara (chá) de geleia de maracujá



Modo de preparo

Massa:

Misture a farinha e a manteiga até obter uma farofa. Junte o ovo e a água e amasse. Faça uma bola, embrulhe em filme plástico e deixe na geladeira por 15 minutos. Aqueça o forno. Abra a massa sobre o fundo de uma forma de fundo removível de 29 cm de diâmetro. Apare a borda e encaixe o aro. Faça rolinhos com a massa restante e preencha com eles a lateral da forma. Com um garfo, fure a massa. Forre-a com quatro retângulos de papel-alumínio sobrepostos. Asse por 20 minutos. Retire o papel e asse por dez minutos.

Recheio:

Na batedeira, bata as gemas, o açúcar e o amido. Misture uma xícara do leite à gemada. Ponha o leite restante. Cozinhe por cinco minutos, mexendo. Deixe esfriar e recheie a massa. Corte a uva ao meio e tire as sementes. Distribua sobre o creme. Pincele com a geleia, cubra com filme plástico e deixe na geladeira por duas horas.