Torta de polenta com carne-seca e couve

Calorias: 374

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Médio

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 5 xícaras (chá) de caldo de legumes

. 1 colher (sopa) de manteiga sem sal

. 2 xícaras (chá) de fubá

Recheio:

. 2 colheres (sopa) de azeite

. 1 cebola pequena picada

. 2 tomates, sem pele e sem sementes, cortados em cubos

. 300 g de carne-seca dessalgada e desfiada

. 6 folhas de couve cortadas bem fino

. Pimenta e, se necessário, sal a gosto

. 200 g de mussarela ralada grosso

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o caldo de legumes e a manteiga. Assim que levantar fervura, acrescente aos poucos o fubá, mexendo sem parar para não empelotar. Cozinhe em fogo brando, mexendo até a polenta se soltar do fundo da panela.

Recheio: Em uma panela, aqueça o azeite, doure a cebola e refogue o tomate. Junte a carne-seca, a couve, a pimenta e, se necessário, o sal. Misture bem e cozinhe até a couve murchar. Desligue o fogo e deixe esfriar. Em uma fôrma com fundo removível e untada com azeite, coloque metade da polenta e recheie. Cubra com o restante da polenta, polvilhe a mussarela e leve ao forno preaquecido a 200ºC durante 30 minutos ou até derreter a mussarela.

Dica: Varie o recheio: use sobras de carne ou frango desfiado.