Torta de morango

Calorias: 700

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Médio

Rendimento: 10

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

Massa:

. 2 xícaras de manteiga

. 11/4 xícara de farinha de trigo

. 1 xícara de açúcar de confeiteiro

. 3 gemas

. 1 pitada de sal

. 1 pitada de vanilina

Recheio:

. 3 xícaras de creme de leite fresco

. 4 colheres (chá) de açúcar

. 1/2 colher (chá) de vanilina

. 1 kg de morango

Para polvilhar:

. 2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

Acessório:

. Saco de confeitar com bico pitanga

Modo de preparo:

Massa: Misture a farinha, a vanilina e o açúcar. Junte as gemas, o sal e a manteiga. Misture bem, embrulhe em papel-alumínio e leve à geladeira por 1 hora. Aqueça o forno em temperatura alta. Abra a massa na espessura de 0,5 centímetro. Recorte três discos de 22 centímetros de diâmetro, coloque-os em assadeiras e corte-os em dez fatias iguais. Asse até dourar.

Montagem: Bata bem o creme de leite e misture com o açúcar e a vanilina. Ponha no saco de confeitar. Coloque as fatias de um disco num prato, distribua chantilly sobre elas e, por cima, parte dos morangos. Repita a operação com o segundo círculo. Quando for arrumar o terceiro círculo, incline levemente as fatias. Ponha no centro um tufo de chantilly e um morango. Polvilhe com açúcar de confeiteiro.