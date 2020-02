Torta de maracujá

Calorias: 412 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Massa:

. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 100 g de glaçúcar

. 1/2 xícara (chá) mais 1 colher (sopa) de manteiga

. 2 gemas

. 1 colher (sopa) de creme de leite

Recheio:

. 1/2 envelope de gelatina incolor sem sabor

. 1 lata de leite condensado

. 3 maracujás

Cobertura:

. Polpa de 3 maracujás

Merengue:

. 2 claras

. 4 colheres (sopa) de açúcar



Modo de preparo

Massa:

Faça uma farofa com os ingredientes secos, junte os demais e misture rapidamente. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Forre com a massa uma forma e asse em forno médio.

Recheio:

Hidrate a gelatina conforme as instruções da embalagem. Reserve. No liquidificador, bata o leite condensado com o maracujá. Em seguida, junte a gelatina e misture.

Merengue:

Bata as claras em neve e junte o açúcar aos poucos. Continue batendo até ficar com a consistência firme.

Montagem:

Despeje delicadamente o recheio sobre a massa fria. Em um recipiente, misture vigorosamente com um garfo a polpa de maracujá até dissolvê-la. A seguir, despeje toda a polpa de maracujá sobre o recheio e decore a torta com o merengue, usando um saco de confeitar. Leve à geladeira por uma hora. Espere o recheio ficar bem firme e a torta bem gelada para servir.