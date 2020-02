Torta de manga

Calorias: 420 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

Massa:

· 1 xícara (chá) de manteiga

· 1/2 xícara (chá) de açúcar

· 2 gemas

· 1 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

· 1 colher (sopa) de fermento em pó

Recheio:

· 2 mangas médias picadas

· 1 lata de leite condensado

· 4 colheres (sopa) de suco de limão

· 1 colher (chá) de gelatina em pó sem sabor

Modo de preparo:

Massa:

Bata a manteiga com o açúcar e as gemas até ficar um creme fofo. Junte aos poucos a farinha peneirada com o fermento. Misture com as mãos até ficar uma massa homogênea. Faça uma bola com a massa, embrulhe-a em filme plástico e leve à geladeira por 15 minutos. Abra a massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de um refratário. Fure o fundo com um garfo e leve para assar em forno médio até dourar.

Recheio:

Bata a manga com o leite condensado e o suco de limão até ficar homogêneo. Reserve. Dissolva a gelatina na água e leve em banho-maria para derreter. Junte-a ao creme de manga, mexa e despeje sobre a massa fria. Leve à geladeira até o recheio ficar firme. Sirva decorando com fatias de manga e ramos de hortelã.