Torta de Maçã

Calorias: 345 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 300 g de farinha de trigo

· 1 colher (chá) de sal

· 1 xícara (chá) de açúcar

· 150 g de manteiga gelada picada para a massa, mais 2 colheres (sopa) para o preparo do recheio

· 1 ovo inteiro e 1 gema

· 8 maçãs vermelhas

· Suco de 2 limões

· 1 colher (sopa) de canela em pó

· 3 colheres (sopa) de açúcar

· 150 g de geleia de damasco light

· 1/2 xícara (chá) de suco de laranja

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture bem a farinha, o sal e o açúcar. Acrescente a manteiga e amasse até obter uma farofa. Junte o ovo e a gema e continue amassando com as mãos. Quando a massa ficar lisa, forre com ela o fundo e a lateral de uma forma de abrir. Cubra com filme plástico e leve à geladeira por 25 minutos. Para fazer o recheio, corte as maçãs em lâminas finas e regue com o suco de limão. Junte a canela e o açúcar e misture bem. Reserve. Numa panela, aqueça a geleia de damasco com o suco de laranja para que fique ligeiramente amolecida. Reserve também. Retire a massa da geladeira e descarte o filme plástico. Distribua a maçã. Por cima, coloque pedaços de manteiga e, finalmente, a geleia derretida. Asse em forno preaquecido até dourar. Espere esfriar e leve à geladeira antes de servir.

Dica:

A geleia de damasco pode ser substituída pela de laranja.