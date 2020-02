Torta de Laranja

Calorias: 336 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Médio

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 3/4 de xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

· 3/4 de xícara (chá) manteiga gelada

· 1 pitada de sal

· 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

· 1 ovo

Recheio:

· 1 1/4 de xícara (chá) de suco de laranja

· 1/2 xícara (chá) de açúcar

· 1/4 de xícara (chá) de manteiga

· 1 colher (sopa) de casca ralada de laranja

· 3 ovos

Cobertura:

· 2 colheres (sopa) de mel

· 3 laranjas

· 1/2 maracujá

Para Decorar:

· 1 colher (sopa) de pistache picado





Acessório:

· Aro de 22 centímetros de diâmetro

Modo de preparo:

Ponha no processador o açúcar, a manteiga e o sal. Bata por três minutos. Junte a farinha e o ovo e bata mais um pouco. Faça uma bola e a divida em duas partes. Embale-as em filme plástico. Congele uma e reserve a outra na geladeira por 1 hora. Aqueça o forno. Abra a massa com um rolo sobre uma superfície lisa. Coloque-a sobre o aro, apoiado numa assadeira, e forre o fundo e as laterais. Leve ao forno médio por 30 minutos ou até dourar.

Recheio:

Misture todos os ingredientes numa tigela e leve ao fogo médio em banho-maria, mexendo às vezes por 15 minutos. Despeje sobre a massa e asse até ficar firme.

Cobertura:

Com uma faca afiada retire a pele branca da laranja. Corte entre a polpa e a película para separar os gomos. Arrume-os em forma circular sobre a massa e distribua as sementes de maracujá. Pincele com mel e polvilhe o pistache ao redor do prato antes de servir.