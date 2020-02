Torta de frutas

Calorias: 116 po porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Médio

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 2 colheres (sopa) de margarina light

. 1 gema

. 1 xícara (chá) de farinha de trigo

. 1 colher (chá) de fermento

. 2 colheres (sopa) de adoçante culinário

. 3 colheres (sopa) de água

Creme:

. 2 xícaras (chá) de leite

. 3 colheres (sopa) de amido de milho

. 3 colheres (sopa) de adoçante culinário

. 1 lata de creme de leite light

. 1 colher (chá) de essência de baunilha

Cobertura:

. 1 xícara (chá) de água

. 1 caixinha de gelatina sabor abacaxi

. 1 manga em tiras

. 10 uvas rubi cortadas ao meio

. 10 uvas itália cortadas ao meio

. 10 morangos cortados ao meio

Modo de preparo:

Numa tigela, misture os ingredientes, colocando a água aos poucos até obter uma massa homogênea. Forre a assadeira com a massa, fure-a com um garfo e leve ao

forno, preaquecido, a 180 oC até que esteja levemente dourada. Retire do forno e depois reserve.

Creme: Leve os ingredientes ao fogo. Mexa até engrossar. Junte a essência de baunilha. Misture e espalhe sobre a massa. Reserve.

Cobertura: Coloque a água ao fogo até ferver e dissolva a gelatina. Deixe-a esfriar e coloque-a na geladeira até obter textura semelhante à de uma clara de ovo. Distribua as frutas sobre o creme de forma decorativa e cubra com a gelatina. Leve à geladeira até que esteja bem firme. Sirva logo a seguir.