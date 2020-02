Torta de farofa crocante

Calorias: 496 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Massa:

. 3 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 1 colher (sopa) de fermento

. 1 ovo

. 1 xícara (chá) de açúcar

. 100 g de margarina

. 1 xícara (chá) de nozes

Recheio:

. 1 lata de leite condensado

. 2 colheres (sopa) de amido de milho

. 2 xícaras (chá) de leite

. 2 gemas

. 2 colheres (sopa) de margarina

. 1 lata de creme de leite



Modo de preparo

Massa:

Em um recipiente, coloque a farinha, o fermento, o ovo, o açúcar e a margarina. Misture bem com as mãos até formar uma farofa. Reserve 1/4 da farofa e com o restante cubra o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível. Adicione as nozes picadas na massa reservada. Reserve.

Recheio:

Em uma panela, coloque o leite condensado, o amido de milho dissolvido no leite, as gemas e a margarina. Leve ao fogo e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e misture o creme de leite sem soro. Ponha o creme sobre a massa. Por cima, distribua a farofa com nozes. Leve ao forno preaquecido a 220 ºC e asse bem até dourar.