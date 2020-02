Torta de espinafre e ricota

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Médio

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 1 xícara (chá) de óleo

. 1 xícara (chá) de leite

. 1 tomate picado

. 4 ovos

. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 1 colher (chá) orégano

. 1/2 maço de espinafre cru bem picado

. 1 colher (chá) de sal

. 1/2 cebola picada

. 2 dentes de alho

. 10 azeitonas sem caroço e picadas

. 1 xícara (chá) de ricota, azeite de oliva

. Queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Para o recheio, doure a cebola, acrescente o alho, o espinafre e refogue bem. Faça uma mistura sem refogar de tomate, azeitona, orégano, azeite, sal e ricota esfarelada. Para a massa, bata o leite, os ovos, o óleo e a farinha no liquidificador. Espalhe uma camada sobre a forma untada e enfarinhada. Coloque uma camada de espinafre e outra da mistura de tomate e ricota. Cubra com o restante da massa, salpique com queijo parmesão em cima e leve em forno médio por 30 minutos ou até a massa ficar dourada.