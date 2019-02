Torta de espinafre e batatas

Calorias: 386 por porção

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes

· 100 g de bacon picado

· 3 colheres (sopa) de margarina

· 1 maço de espinafre refogado

· 500 g de batata

· 1 xícara (chá) de leite

· 100 g de mussarela ralada

· 50 g de queijo ralado

· Sal a gosto

Modo de preparo

Frite o bacon na margarina, junte o espinafre e refogue por alguns minutos. Reserve. Corte as batatas em rodelas e cozinhe-as em água com sal, até ficarem macias, porém firmes. Escorra-as e reserve. Unte um refratário e despeje o leite até cobrir o fundo. Reserve o restante.

Faça uma camada com as batatas, cubra com espinafre e polvilhe com a mussarela. Espalhe o queijo ralado e continue alternando as camadas até finalizar os ingredientes. Regue com o leite e a margarina restante e leve ao forno quente até ficar dourado.