Torta de chocolate e chantilly

Calorias: 600 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

Massa:

· 1 1/4 de xícara (chá) de farinha de trigo

· 1/2 xícara (chá) de manteiga gelada

· 3 colheres (sopa) de água gelada

Recheio:

· 1/2 xícara (chá) de manteiga

· 1/4 de xícara (chá) de açúcar

· 200 g de chocolate meio amargo partido em pedaços

· 1 colher (chá) de essência de baunilha

· 2 ovos

Cobertura:

· 3/4 de xícara (chá) de creme de leite fresco

· 2 colheres (sopa) de açúcar

Para polvilhar

· Farinha de trigo

Modo de preparo:

Preaqueça o forno em temperatura média.

Massa:

Faça uma farofa com a farinha e a manteiga. Junte a água e amasse. Embrulhe a massa em fi lme plástico e leve à geladeira por 15 minutos. Polvilhe a farinha sobre uma superfície lisa. Abra a massa em um refratário de 25 cm de diâmetro. Com um garfo, fure toda a massa e forre-a com papel-alumínio. Asse-a por uns 10 minutos, até que fi que fi rme. Retire a torta do forno, remova o papel e leve-a de volta ao forno até dourar. Deixe esfriar.recheio Bata muito bem a manteiga com o açúcar. Reserve. Derreta o chocolate em banho-maria. Retire do fogo, misture a baunilha e deixe esfriar. Bata o chocolate com a mistura de manteiga e açúcar na batedeira. Continue batendo e adicione os ovos, um de cada vez, até o creme ficar espesso. Recheie a massa com esse creme. Reserve.

Cobertura:

Bata bem o creme de leite com o açúcar e espalhe-o sobre o recheio. Cubra e leve à geladeira por duas horas. Sirva no refratário.