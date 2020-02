Torta de brigadeiro

Calorias: 750 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 1/2 xícara (chá) de manteiga gelada em pedaços

. 5 colheres (sopa) de água gelada

. 1 lata de leite condensado

. 1 lata de creme de leite

. 50 g de chocolate meio amargo picado

. 1 colher (sopa) de manteiga fresca

. Folhas de hortelã para decorar

. 6 bolas de sorvete de creme para acompanhar

Modo de preparo

1. Prepare a massa: em uma tigela, misture a farinha de trigo com a manteiga gelada com a ponta dos dedos até obter uma farofa.

2. Coloque a água e amasse ligeiramente com as mãos. Forme uma bola com a massa.

3. Embrulhe em filme plástico e deixe na geladeira por 15 minutos.

4. Divida a massa em 6 porções e forre 6 formas de fundo removível de 10,5 cm de diâmetro.

5. Apare a borda e, com um garfo, fure o fundo da massa em vários lugares.

6. Forre as formas com um quadrado de papel-alumínio e leve ao forno moderado (180 ºC), preaquecido, por 15 minutos.

7. Retire o papel e asse mais 10 minutos ou até começar a dourar. Desenforme ao esfriar.

8. Prepare o recheio: leve ao fogo médio o leite condensado com o creme de leite e o chocolate, mexendo sempre até engrossar ligeiramente.

9. Junte a manteiga fresca e misture.

10. Deixe a mistura amornar e recheie as tortinhas.

11. Sirva decorada com a hortelã e o sorvete.