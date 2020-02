Torta de arroz e abobrinha

Calorias: 320 por porção

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

Recheio:

· 3 colheres (sopa) de óleo

· 3/4 de xícara (chá) de arroz

· 1 3/4 de xícara (chá) de água

· 4 abobrinhas italianas cortadas em palitos finos

· 1 cebola picada

· 4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

· 2 ovos

· 1/2 colher (sopa) de sal

· 1/2 colher (chá) de pimenta-do-reino

Massa:

· 4 xícaras (chá) de farinha de trigo

· 1/2 colher (chá) de sal

· 3 colheres (sopa) de azeite de oliva

· 1/2 xícara (chá) de água

Para polvilhar:

· Farinha de trigo



Para pincelar:

· 1 gema levemente batida

Modo de preparo:

Aqueça uma colher (sopa) do óleo, junte o arroz e refogue, mexendo. Ponha a água e cozinhe, em fogo baixo, até o arroz ficar al dente. Numa tigela, misture o arroz, a abobrinha, a cebola, o parmesão, o óleo restante, os ovos, o sal e a pimenta-do-reino.

Massa:

Misture a farinha de trigo, o sal, o azeite de oliva e a água. Amasse com as mãos até obter uma massa macia.

Finalização:

Abra 2/3 da massa até ficar bem fina. Recorte um retângulo e forre o fundo e os lados maiores de uma forma de bolo inglês untada. Recorte dois retângulos pequenos e forre os dois lados menores da forma. Aperte bem as bordas com os dedos. Recheie e reserve. Abra a massa restante, recorte mais um retângulo e coloque-o por cima do recheio. Dobre as bordas e pressione com a ponta dos dedos. Com um garfo, faça sulcos nas bordas. Junte as sobras de massa, abra e recorte em tiras. Pincele com a gema. Com as tiras, faça uma grade sobre a torta. Pincele. Asse no forno preaquecido em temperatura média.