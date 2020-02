Torta de ameixa com chocolate

Calorias: 517 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Massa:

. 1 pacote de biscoitos ao leite

. 200 g de manteiga

Recheio:

. 2 colheres (sopa) de chá preto

. 1 xícara (chá) de água

. 1 xícara (chá) de ameixa preta seca sem caroço

. 1 lata de leite condensado

. 1 colher (sopa) de manteiga

. 2 colheres (sopa) de chocolate em pó

. 250 g de chantilly para cobrir



Modo de preparo

Massa:

Triture bem o biscoito no liquidificador e reserve. Derreta a manteiga e despeje sobre o biscoito triturado, aos poucos, e misture bem até formar uma farofa úmida. Forre o fundo e as laterais de uma forma de aro removível com a farofa e reserve.

Recheio:

Faça uma infusão com o chá preto e a água quente e deixe descansar por três minutos. Coe e transfira para uma panela. Acrescente a ameixa picada e leve ao fogo baixo. Cozinhe até obter um purê espesso. Mexa de vez em quando e retire do fogo. À parte, misture o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó e leve ao fogo baixo, sem parar de mexer, por 15 minutos ou até formar um creme. Retire do fogo, acrescente o purê de ameixa, mexa bem e reserve.

Montagem:

Espalhe o recheio frio sobre a massa reservada. Cubra com o chantilly e leve para gelar.