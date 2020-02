Torta de Abacaxi

Calorias: 206 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 14 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

· 1/3 de xícara (chá) de açúcar

· 1/2 xícara (chá) de manteiga gelada

· 2 gemas batidas

Recheio:

· 2 colheres (sopa) de maisena

· 1/4 de xícara (chá) de açúcar

· 2 xícaras (chá) de leite

· 2 gemas ligeiramente batidas

· 1 colher (chá) de essência de baunilha

· 1 lata de abacaxi em calda

· 9 cerejas em calda

Cobertura:

· 1 envelope de gelatina em pó sem sabor branca

· 2 colheres (chá) de açúcar

· 1 xícara (chá) de água

· 1 colher (chá) de suco de limão

Modo de preparo:

Aqueça o forno em temperatura média. Junte a farinha e o açúcar. Acrescente a manteiga e misture com as mãos até obter uma farofa. Adicione as gemas e amasse até ficar homogêneo. Embrulhe em filme plástico e deixe descansar por 15 minutos. Forre com a massa o fundo e as laterais da forma com 24 cm de diâmetro. Fure-a com um garfo. Asse até dourar. Deixe esfriar, desenforme e reserve.

Recheio e cobertura:

Misture a maisena e o açúcar. Junte o leite e as gemas e misture. Leve ao fogo baixo e cozinhe, mexendo, até engrossar. Retire do fogo e acrescente a essência de baunilha. Deixe esfriar e espalhe sobre a massa. Distribua o abacaxi e as cerejas sobre o creme. Reserve. Numa panela, polvilhe a gelatina e o açúcar sobre a água e deixe hidratar por cinco minutos. Leve ao fogo baixo e mexa até se dissolver. Retire, junte o suco de limão. Coloque sobre uma bacia com água e gelo e mexa até ter consistência de clara crua. Espalhe sobre a torta com um pincel. Deixe gelar por 1 hora e sirva.