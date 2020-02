Torta cremosa

Calorias: 411 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

· 1/4 de xícara (chá) de açúcar

· 1/2 xícara (chá) de manteiga gelada

· 1 gema

· 2 colheres (sopa) de água gelada

Recheio:

· 1 xícara (chá) de água

· 1 envelope de gelatina em pó sem sabor, incolor (12 g)

· 3 ovos separados

· 3/4 de xícara (chá) de açúcar

· 1 colher (chá) de essência de baunilha

· 100 g de chocolate meio amargo

Para decorar:

· 200 g de chocolate meio amargo em pedaços

Modo de preparo:

Aqueça o forno em temperatura média.

Massa:

Faça uma farofa com os três primeiros ingredientes. Amasse bem com a gema e a água. Embrulhe em plástico e leve à geladeira por 15 minutos. Abra a massa e forre com ela o fundo de uma forma de abrir de 20 cm de diâmetro. Faça rolinhos com a massa restante e pressione-os na lateral da forma. Fure a massa com um garfo, forre-a com papel-alumínio e asse-a até firmar. Tire o papel e asse até dourar. Deixe esfriar.

Recheio:

Hidrate a gelatina em 1/2 xícara da água. Na batedeira, bata as gemas com 1/4 de xícara do açúcar e a essência de baunilha. Reserve. Derreta o chocolate e a água restante. Junte a gelatina, o creme de gemas e mexa. Reserve na geladeira. Bata as claras e o resto do açúcar. Misture ao creme reservado e recheie a massa. Desenforme e leve para firmar na geladeira.

Para decorar:

Derreta os pedaços de chocolate em banho-maria. Despeje o chocolate derretido sobre o fundo de uma assadeira. Deixe esfriar e leve para endurecer na geladeira. Raspe-o com uma faca e decore a torta.