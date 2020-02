Tomate recheado

Calorias: 150 por porção

Categoria: Assado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 4 tomates maduros

· 2 xícaras (chá) de arroz cozido

· 2 colheres (sopa) de salsa picada

· 1 xícara (chá) de mussarela em cubinhos

· 2 colheres (sopa) de azeite

· Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Lave bem o tomate e corte a parte superior de cada um deles. Remova as sementes e polvilhe sal e pimenta no interior do fruto. Misture o arroz com a salsa. Acrescente a mussarela e misture bem. Recheie os tomates com esta mistura. Regue com o azeite e leve ao forno a 200ºC por 20 minutos ou até o queijo começar a derreter.