Tiras de frango com creme de cebola

Calorias: 314

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 2

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:



. 4 filés de peito de frango

. 1 pitada de sal

. 2 cebolas pequenas cortadas em rodelas finas

. 2 pimentas-cumarim picadas

. 1 colher (sopa) de manteiga

. 2 colheres (sopa) de creme de cebola (à venda nos supermercados)

. 2 xícaras (chá) de água

. 1 xícara (chá) de vinho branco seco

Modo de preparo:

Corte os filés de frango em tiras largas. Tempere com o sal, a cebola e a pimenta e deixe descansar por 1 hora. Em uma frigideira, derreta a manteiga e frite as tiras de frango até dourarem. Reserve na frigideira. À parte, dissolva o creme de cebola na água quente e adicione o vinho branco. Misture bem. Despeje na frigideira e misture delicadamente com o frango. Cozinhe por 5 minutos e sirva em seguida, acompanhado de arroz e salada de tomate.

Dica: Tempere o frango com pouco sal, pois o creme de cebola já vem temperado.