Forre o fundo do refratário com metade dos biscoitos e reserve.

Numa tigela média, misture bem a água quente, 45 g de açúcar, o café solúvel, o licor e a baunilha.

Regue os biscoitos com metade dessa mistura e reserve os dois.

Numa tigela, misture o mascarpone com 24 g de açúcar e reserve.

Na batedeira, bata o creme de leite até obter picos firmes.

Acrescente o mascarpone reservado ao creme de leite batido e misture delicadamente com uma espátula.

Espalhe metade dessa mistura sobre os biscoitos no refratário.

Umedeça os biscoitos champanhe na mistura de café que sobrou e arrume-os numa camada só sobre o mascarpone.

Cubra com o mascarpone restante e deixe na geladeira por 2 horas.

Misture o açúcar restante com o cacau. Polvilhe o tiramissú com essa mistura. Decore com a casca de limão e sirva.