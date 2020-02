Timbales de berinjela

Calorias: 169 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 20 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes

. 3 berinjelas com casca em cubos

. 3 colheres (sopa) de azeite

. Tomilho fresco a gosto

. 2 dentes de alho amassados

. 1/2 colher (sopa) de açúcar mascavo

. 6 tomates orgânicos sem pele e sem sementes amassados

. Sal marinho a gosto

. 50 g de macarrão miúdo cozido

. 350 g de cream cheese

Modo de preparo

1. Numa panela, refogue as berinjelas no azeite com o tomilho, o alho e o açúcar, em fogo brando.

2. Numa vasilha à parte, faça uma pasta com o tomate e o sal. Reserve.

3. Quando a berinjela murchar, tire do fogo e acrescente o macarrão. Deixe esfriar.

4. Forre um refratário (ou uma forma retangular funda) com filme plástico e unte-o.

5. Alterne uma camada de cream cheese e outra de pasta de tomate.

6. Cubra com a berinjela, o macarrão e pressione, acomodando bem. Faça outra camada de cream cheese e outra de pasta, sempre apertando bem.

7. Embrulhe com filme plástico e deixe na geladeira por 2 horas antes de servir.