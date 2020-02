Tarte de arroz recheada com abobrinha e tomate

Categoria: Arroz e risoto

Dificuldade: Médio

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 2 xícaras (chá) de arroz integral cateto cozido

. 2 abobrinhas pequenas cortadas em fatias

. 12 tomates (cereja ou pêra) fatiados

. 1 ovo (separar a clara da gema)

. 1/2 xícara (chá) de leite

. 1 pitada de noz-moscada

. 1 colher (sopa) de azeite

. Folhas de tomilho e hortelã a gosto

. Sal a gosto

Modo de preparo:

Misture o arroz cozido com a clara do ovo até envolver os grãos de forma homogênea. Espalhe a mistura sobre o fundo e os lados de 4 formas redondas previamente untadas (com 10 cm de diâmetro, cada uma). Reserve. Refogue as fatias de abobrinha e coloque-as sobre a massa de arroz. Arrume os tomates fatiados alternadamente com as fatias de abobrinha. Reserve. Bata levemente a gema do ovo com o leite. Misture 1 colher de sopa de azeite, uma pitada de noz-moscada e sal a gosto. Acrescente na mistura o tomilho e a hortelã e distribua por entre as fatias de abobrinha e tomate. Leve ao forno preaquecido a 170 °C e asse por 20 minutos.