Talharim com almôndegas ao forno

Calorias: 526 por porção

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

Almôndegas:

. 2 colheres (sopa) de salsa picada

. 300 g de alcatra ou patinho moído

. 5 fatias de pão de forma umedecidas em leite

. 3 dentes de alho amassados

. 2 ovos

. Sal a gosto

Molho:

. 1 kg de tomates cortados em pedaços

. 1 cebola picada

. 4 colheres (sopa) de azeite

. 3 xícaras (chá) de caldo de carne (se quiser, use 1 tablete dissolvido)

. 1 pitada de erva-doce

. Sal a gosto

Massa:

. 4 ovos

. 500 g macarrão tipo talharim cozido al dente

. 1/4 de xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Acessório:

. Forma de buraco no meio de 25 cm de diâmetro



Modo de preparo

Almôndegas:

Misture todos os ingredientes. Forme bolinhas de 1,5 centímetro de diâmetro e frite até dourar.

Molho:

Em fogo médio, refogue a cebola e o tomate no azeite. Junte o caldo de carne, a erva-doce e o sal e cozinhe por mais dez minutos. Deixe amornar, bata no liquidificador e passe por uma peneira. Junte as almôndegas e reserve. Bata ligeiramente os ovos e misture ao macarrão. Aqueça o forno em temperatura alta. Unte a forma com manteiga. Coloque uma camada de macarrão e algumas almôndegas e polvilhe com parte do queijo. Repita as camadas, finalizando com o macarrão. Asse por 20 minutos. Desenforme. Cubra com o molho aquecido e sirva.