Salteie as cascas e as cabeças dos camarões no azeite.

Adicione os legumes cortados e o alho.

Espere até que os legumes escureçam e o camarão libere seu sabor.

Adicione o molho de tomate e a páprica.

Junte o conhaque e flambe.

Adicione o caldo de peixe e a água e deixe cozinhar por cerca de 50 minutos em fogo brando (160 ºC).

Deixe esfriar, bata ligeiramente no liquidificador e coe.

Retorne à panela e reduza por mais 10 minutos.

Junte o molho inglês e ajuste o sal.