Taça de maçã e chantilly

Calorias: 352

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 2 embalagens de gelatina de morango

. 1 lata de leite condensado

. 2 e 1/2 xícaras (chá) de leite

. 2 gemas

. 1 colher (sopa) de amido de milho

. 6 maçãs descascadas e cortadas em cubos

. 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 1 pedaço de canela em pau

. Chantili para decorar

Modo de preparo:

Prepare a gelatina de acordo com as instruções da embalagem. Coloque em um refratário e leve à geladeira até firmar. No liquidificador, bata o leite condensado, o leite, as gemas e o amido de milho. Transfira para uma panela, leve ao fogo brando e cozinhe, sem parar de mexer, até engrossar. Deixe amornar, distribua até ¼ de taças individuais e leve-as à geladeira até firmar. Em uma panela, misture os cubos de maçã, o açúcar e a canela em pau. Leve ao fogo brando e deixe cozinhar até a maçã amolecer e formar uma calda. Retire a canela em pau e deixe esfriar. Corte a gelatina em cubos e coloque nas tacinhas, sobre o creme, até completar um pouco mais da metade das taças. Complete com a maçã em calda e decore com chantili. Sirva logo em seguida, bem gelado.