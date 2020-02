Taça de jabuticaba

Calorias: 169 por porção

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 2 envelopes de gelatina branca sem sabor (24 g)

. 1/2 xícara (chá) de água

. 1 xícara (chá) de açúcar

. 4 xícaras (chá) de suco de jabuticaba

. 2 colheres (chá) de raspas de limão (opcional)



Modo de preparo

Numa panela, hidrate a gelatina sobre a água por cinco minutos. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até dissolver. Retire do fogo, junte o açúcar, o suco de jabuticaba e misture. Divida em taças e leve à geladeira por, no mínimo, quatro horas. Na hora de servir, decore com as raspas de limão.