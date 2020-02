Taça de Frutas

Calorias: 185

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 3 xícaras (chá) de mamão, melão, maçã e banana picados

· Suco de 1 limão

· 400 g de pêssego em calda escorrido

· 2 xícaras (chá) de água

· 1/2 xícara (chá) de açúcar

· 4 colheres (sopa) de vinho do Porto

· 3 biscoitos tipo champanhe ou inglês

Modo de preparo:

Misture as frutas com o suco de limão. Distribua essa salada em taças individuais e prepare o purê de pêssego, cozinhando a fruta na água com açúcar por 15 minutos. Espere esfriar e bata no liquidificador com o vinho. Derrame essa calda por cima das taças com salada de fruta e, para finalizar, salpique cada porção com um pouco de biscoito tipo inglês ou champanhe esfarelado. Sirva gelado.

Dica:

No lugar do pêssego, use damasco seco ou a geleia da fruta.