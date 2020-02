Suflê Romeu e Julieta

Calorias: 295 por porção

Categoria: Suflê

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 200 ml de leite

. 100 g de catupiry®

Suflê:

. 4 claras

. 1 pitada de sal

. 220 g de goiabada pastosa

Modo de preparo:

Misture o leite com o catupiry® e leve ao fogo em banho-maria. Bata bem com um batedor de arame até se tornar uma calda lisa. Deixe esfriar e reserve.

Suflê: Bata as claras em neve e, quando ganharem volume, junte o sal. Continue batendo até formar picos duros. Aos poucos, adicione a goiabada e misture bem. Divida a mistura em forminhas próprias para suflê – não é necessário untá-las – leve ao forno preaquecido a 160 oC por dez minutos ou até o suflê crescer. Não abra o forno. Aumente a temperatura para dourar o suflê. Sirva imediatamente com a calda.

Dica: Se quiser usar goiabada do tipo cascão, derreta-a no fogo com um pouco de água até ficar bem cremosa, mas ainda firme.