Suflê de milho e queijo

Calorias: 152

Categoria: Suflê

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

. 3 ovos (claras e gemas separadas)

. 1 colher (sopa) de manteiga

. 1 lata de milho escorrido

. 1/2 xícara de salsa picada

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

. 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Acessórios:

. 4 formas individuais com capacidade para 3/4 de xícara

Modo de preparo:

Bata as claras em neve e reserve. Unte as formas com 1/2 colher (sopa) de manteiga. Numa panela, ponha a manteiga restante, o milho, a salsa, sal e pimenta e refogue por cinco minutos.Numa tigela, misture as gemas e a farinha e bata bem. Junte o milho refogado e uma colher (sopa) de queijo parmesão. Misture bem. Acrescente as claras, misturando levemente. Ponha nas formas, polvilhe com o restante do parmesão e leve ao forno. Asse em temperatura alta por 20 minutos ou até crescer e dourar. Tire do forno e sirva imediatamente.