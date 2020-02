Suflê de legumes na caneca

Categoria: Suflê

Dificuldade: Fácil

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes

. 5 quiabos cortados em rodelas pequenas

. 1/2 abobrinha cortada em cubos pequenos

. 1/2 abóbora- de-pescoço cortada em cubos pequenos

. 1 colher (sopa) de manteiga

. Sal, pimenta-do-reino e folhas de tomilho a gosto

. 1 xícara (chá) de creme de leite

. 5 ovos frescos

. 100 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Refogue os legumes com a manteiga e tempere-os com o sal, a pimenta e as folhas de tomilho. Reserve. ? Misture o creme de leite com as gemas e leve ao fogo baixo para cozinhar. Cuidado para não coagular as gemas. Acrescente o queijo ralado. Misture bem o creme aos legumes e, em seguida, deixe esfriar.

Bata as claras em neve e adicione-as aos legumes. No entanto, fique atenta, pois a mistura deve ficar com aspecto e consistência de uma espuma bem leve.

Montagem

Unte a caneca com manteiga e polvilhe com farinha. Adicione a massa, deixando cerca de 2 cm antes da borda livre. Leve para assar em forno médio até o suflê ficar levemente dourado.

Dica: o suflê deve ser servido imediatamente após o preparo. Caso contrário, ficará murcho.