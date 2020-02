Suflê de carne moída

Calorias: 271

Categoria: Suflê

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

. 3 ovos (claras e gemas separadas)

. 3 colheres (sopa) de farinha de trigo

. 500 ml de leite desnatado

. Sal a gosto

. 1 colher (sopa) de margarina light

. 3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

. 300 g de carne moída temperada e cozida

Modo de preparo:

Bata as claras em neve e reserve. Acrescente a farinha ao leite. Junte o sal e as gemas. Misture e leve ao fogo, mexendo sempre até formar um creme. Adicione a margarina e o queijo. Ponha esse creme com a carne moída. Por último, adicione as claras batidas, mexendo com cuidado de baixo para cima. Transfira para formas de suflê untadas com margarina light e asse até que doure.