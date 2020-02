Suflê de abobrinha, tomate e batata

Categoria: Suflê

Dificuldade: Fácil

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 2 ovos com as claras e gemas separadas

. 1 abobrinha picada

. 1 tomate picado

. 1 batata grande cortada em cubos médios

. 1 copo de leite

. 1 pitada de noz-moscada

. 2 colheres (sopa) de cebola picada

. 1 colher (chá) de alho picado

. 1 colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem

. 4 gotas de suco de limão

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Bata as gemas, a abobrinha e o tomate no liquidificador. Reserve. Cozinhe as batatas até amolecerem. Escorra a água e amasse. Reserve. Em uma panela, refogue o alho e a cebola no azeite. Adicione a batata amassada e aqueça em fogo médio. Adicione o leite e deixe ferver até reduzir a 1/3 (por cerca de 4 minutos). Tire do fogo e tempere com uma pitada de noz-moscada. Misture com os legumes batidos e coloque sal e pimenta do reino a gosto. Em outra tigela, bata as claras em neve com o suco de limão. Coloque sobre a mistura de legumes e mexa delicadamente até que a mistura fi que homogênea. Divida em quatro potes (resistentes a altas temperaturas) e leve em banho-maria em forno preaquecido a 200 °C, por cerca de 15 minutos ou até gratinar. Sirva imediatamente.