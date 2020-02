Suflê de abóbora

Calorias: 216

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 1 kg de abóbora

· 1 colher (sopa) de manteiga

· 1/2 xícara (chá) de leite

· 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

· 2 ovos (clara e gema separadas)

· 3/4 de xícara (chá) de queijo parmesão ralado

· 1 pitada de noz-moscada

· Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Descasque a abóbora e retire as sementes. Corte-a em cubos. Coloque-os em um refratário com a manteiga e metade do leite. Cubra e cozinhe no micro-ondas por 15 minutos, em potência alta, mexendo uma vez. Retire e deixe esfriar. Passe a abóbora cozida pelo espremedor, junte o leite restante, a farinha, as gemas, o queijo ralado, a noz-moscada, sal e pimenta. Misture tudo. Bata as claras em neve e acrescente delicadamente à massa de abóbora. Despeje-a no refratário. Leve descoberto ao micro-ondas por 12 minutos em potência alta. Sirva quente.