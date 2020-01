5 ideias de sucos para se recuperar do Réveillon

Passou dos limites no Réveillon ou só quer um suquinho para refrescar ou desinchar? Uma ideia é fazer sucos naturais com água de coco, por exemplo, que podem ajudar a hidratar e repor nutrientes e minerais. Vale também combinar diversas frutas, raízes e verduras, que muitas vezes têm efeito anti-inflamatório ou energizante e são ideais para um dia quente de verão.

Confira algumas receitas de sucos naturais que vão te inspirar a começar bem 2020.

SUCO VERMELHO*

5 amoras

5 framboesas

8 mirtilos

3 folhas de hortelã

200 ml de suco de uva integral

1 colher de sopa de quinoa em flocos

1 colher de sopa de biomassa de banana verde

Disponha no liquidificador todos os ingredientes e bata até atingir a consistência desejada.

*Receita cedida pela gastróloga e nutricionista clínica, funcional e esportiva Gabriela Cilla, da NutriCilla.

SUCO VERDE*

½ abobrinha

1 folha de couve

2 fatias de abacaxi

1 maçã ou pêra

½ colher de sopa de linhaça ou chia

3 folhas de hortelã

1 pedaço pequeno de gengibre

1 colher de sopa de biomassa de banana verde

200 ml de água de coco

Coloque a linhaça em um recipiente com ½ xícara de água 8 horas antes de preparar o suco. Corte em cubos a abobrinha, o abacaxi e a maçã. Coloque tudo no liquidificador bata até atingir a consistência desejada.

*Receita cedida pela gastróloga e nutricionista clínica, funcional e esportiva Gabriela Cilla, da NutriCilla.

SUCO HIDRATANTE*

½ pepino

200 ml de água de coco

1 maçã verde

30 uvas

1 colher de sopa de biomassa de banana verde

Descasque o pepino, lave as frutas e bata todos os ingredientes no liquidificador. Sirva em seguida com pedras de gelo.

*Receita cedida pela gastróloga e nutricionista clínica, funcional e esportiva Gabriela Cilla, da NutriCilla.

SUCO ENERGIZANTE

200 ml de suco integral de uva orgânico

100 ml de polpa de açaí congelada

½ colher de sopa de chia

Açúcar orgânico a gosto

Misture todos os ingredientes no liquidificador. Sirva com cubos de gelo.

SUCO ANTIOXIDANTE

2 xícaras de chá de maçã (picadas, com casca e sem semente)

2 xícaras de chá de abacaxi (picado e sem casca)

2 xícaras de chá de pepino japonês (picado com a casca)

1 talo de salsão ou aipo

5 folhas de manjericão fresco

100 ml de água de coco

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Sirva gelado.

