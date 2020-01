Starbucks revela bebida perfeita para cada signo e o resultado é incrível!

Entre as bebidas mais consumidas do mundo, o café e o chá disputam seriamente o pódio das mais pedidas e adoradas do público. Quente ou gelado, é sempre uma delícia poder sentir um gostinho particular com características que são a nossa cara, não é? Pensando nisso, a rede de cafeterias Starbucks pesquisou dentro do seu catálogo de produtos as bebidas que combinam perfeitamente com cada signo. E o resultado é assustadoramente certeiro!

A ideia do ‘mapa do zodíaco’ foi feita para celebrar o Valentine’s Day (Dia dos Namorados, em inglês) que é comemorado nesta quinta-feira (14) em boa parte do mundo, com exceção de alguns países, como o Brasil. Por ser pensado para o público estrangeiro, algumas bebidas não estão presentes no menu das lojas brasileiras, mas mesmo assim dá para ter uma ideia que eles mandaram bem nas opções.

Além de saber qual a bebida escolhida pelo Cosmos para o seu signo, tudo fica ainda melhor quando você descobre a bebida perfeita do(a) crush e consegue fazer aquela média com a pessoa! Mirou no café e acertou no coração, bb!

Veja abaixo as bebidas de cada signo, segundo a Starbucks:

Aquário

‘Blonde Caffè Latte’: para as moças que fogem do convencional, que tal uma bebida seriamente suave e sutilmente doce?

Capricórnio

‘Cold Brew’: Prática como toda capricorniana, a bebida geladinha é levemente adocicada e de baixa acidez.

Sagitário

‘Mango Dragonfruit’: Com pedaços de pitaia, o refresco é inspirado em um clima tropical e estimulante que as moças deste signo conhecem bem.

Escorpião

Expresso: Preciso e direto ao ponto, como toda escorpiana.

Libra

‘Flat White’: Para nenhuma libriana ficar indecisa com o menu, a bebida quente carrega equilíbrio e suavidade.

Virgem

Expresso macchiato de caramelo: Atenta aos detalhes, como toda virginiana, o caramelo da bebida gera uma química perfeita com a baunilha.

Leão

Chá gelado ‘Passion Mango’: Espetacular e cheio de energia, este chá não pode ter mais a cara de uma leonina, né?

Câncer

Chá ‘Honey Citrus Mint’. Um cházinho com toda a sensibilidade de uma canceriana, que conforta de dentro para fora.

Gêmeos

Americano: Expressivo e um pouco contraditório, não dá para negar, né?

Touro

Latte Gelado de Chá Verde: Um estimulante que não falha e que também não deixa de ser gentil, igualzinho a uma taurina.

Áries

Pink Drink: Se é pra chamar a atenção do mundo, não tem bebida melhor que essa para uma ariana ousada e que sabe o que quer!

Peixes

Frappuccino ‘Java Chip’: Sutilmente doce, como uma pisciana amorzinho.

