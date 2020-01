Starbucks lança frappuccino horripilante e delicioso para o Halloween

Atenção, bruxonas de todo o país! Esse ano, o Halloween poderá ser comemorado com muito estilo, porque a Starbucks trouxe o seu drink de Dia das Bruxas para o Brasil. A partir de hoje (25), o Frappuccino Bruxa está disponível em todas as lojas da marca.

Você pode até não gostar tanto assim de Halloween, mas vai ficar com vontade de provar esse Frappuccino diferentão: chia para imitar as asas de morcego, um roxo bem bruxão, muuito chantilly e pózinho verde para lembrar a “pele de lagarto”. Nojento? Nem um pouco! A combinação é bem maluca e combina muito bem com o Dia das Bruxas.

O Frappuccino Bruxa custa a partir de R$16,90 (tamanho “tall”), e é por tempo limitado! Você só vai conseguir provar a novidade até o Halloween, na próxima quinta-feira (31). Melhor pegar sua vassoura e sair voando para garantir o seu 😉