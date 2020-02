Spaghetine de quinoa com verduras da horta

Calorias: 298

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 2

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 110 gr de spaghetine de quinoa

. Água fervente temperada com sal grosso

. 25 ml de azeite ou óleo de canola para refogar os temperos

. 1 dente de alho (sem miolo) espremido

. 110 gr de abobrinha clarita cortada em rodelas

. 70 gr de folhas de espinafre ou rúcula

. 110 gr de tomate concassé (sem pele nem sementes) em cubos

. 70 gr de tomatinhos cereja

. Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

. 40 gr de coalhada seca

. Hortelã fresca (folhinhas) picada e raspas de limão

. 2 fios de azeite

Modo de preparo:

Cozinhar a massa em água fervente e abundante, temperada com sal grosso. Escorrer e reservar aquecida. Em uma frigideira, aquecer o azeite ou o óleo de canola e dourar o alho. Depois, mexa as abobrinhas, o espinafre e os tomates em movimento circular e rápido. Feito isso, adicione a massa e misture-a com o molho. Acrescentar temperos a gosto. Colocar no prato, sobrepor a coalhada e enfeitar com hortelã fresca e raspas de limão. Regar com azeite.

Sugestão: substituir as abobrinhas por brócolis, couve-flor ou ervilha torta, e o espinafre, por endívias, radicchio ou rúcula.