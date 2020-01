Sorvete de Kinder Ovo é tudo que a gente queria nesta Páscoa

Ok, já temos ovo de Páscoa de Kinder, mas o mundo nos surpreendeu com mais uma delícia: no Reino Unido, o chocolate com surpresinha ganhou uma versão em sorvete.

A marca italiana decidiu investir no campo da sorveteria e criou 6 versões geladas de seu chocolate ao leite. São 3 voltadas ao público infantil e 3 para adultos, segundo a marca.

O nosso sonho é o Joy Ice Cream, que promete ser bem cremoso como o doce no ovinho, mas ainda tem a versão no palito (Kinder Ice Cream Stick), Kinder Bueno Ice Cream Cone e até um sanduíche de sorvete! A parte branca do sorvete tem o sabor conhecido de leite e o chocolate a gente já sabe que é beeeem cremoso.

Os sortudos que moram no Reino Unido podem encontrar os sorvetes vendidos em pacotes ou individualmente nos mesmos pontos de venda do chocolate.

Pena que ainda não tem previsão de lançamento no resto do mundo. Vem pra cá, delicinha, vem!