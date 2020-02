Sopa Tailandesa Hot & Sour

Categoria: Sopa e caldo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 4 xícaras (chá) de caldo de galinha

. 1/5 peito de frango cozido no caldo e desfiado

. 4 talos de capim-limão ou erva-cidreira (que faz chá)

. 2 fatias de gengibre fresco

. 6 folhas de limoeiro

. 1 a 2 colheres (sopa) de molho de pimenta oriental

. 1 xícara (chá) de cogumelos shitake (branco)

. 1 tomate médio cortado em 6 gomos

. 2 colheres (sopa) de Nam Pla (molho de peixe)

. Suco de limão a gosto (meio limão para efeito mais suave ou 1 limão para efeito mais forte)

. 1/2 xícara (chá) de folhas de coentro

Modo de preparo:

Use uma panela para colocar o caldo de galinha, em fogo médio, por 10 minutos – ou até servir. Enquanto o caldo esquenta, remova a ‘capa’ externa do talo do capim-limão, corte-o ao meio e dê uma amassada de leve para liberar seus aromas e óleos. Feito isso, coe e coloque o caldo novamente no fogo. Acrescente o gengibre, as folhas de limoeiro e o molho de pimenta. Quando ferver, reduza as chamas e cozinhe por 5 minutos. Em seguida, adicione o frango desfiado, os cogumelos (fatiados e sem os talos) e o tomate e deixe fervendo em fogo baixo por mais 5 minutos. Para finalizar, adicione o molho de peixe e o suco de limão (ajuste a quantidade gradativamente). Se precisar de mais sal, coloque mais molho Nam Pla. Experimente. A sopa deve ficar apimentada e azeda. Adicione o coentro e sirva bem quente. O capim-limão, o gengibre e as folhas de limão não devem ser consumidos. São ingredientes aromáticos e devem ser retirados antes de servir.