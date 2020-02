Sopa de agrião

Calorias: 450 por porção

Categoria: Sopa e caldo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes

. 1 maço de agrião limpo

. 2 colheres (sopa) de manteiga

. 1 1/4 de xícara (chá) de batata sem casca e cortada em cubos

. 3 xícaras (chá) de caldo de legumes

. 1 xícara (chá) de leite

. Sal a gosto



Modo de preparo

Aproveite os talos tenros do agrião, pique e cozinhe na manteiga por alguns minutos Quando começar a amolecer, acrescente a batata, o caldo de legumes e cozinhe em fogo baixo por 20 minutos. Bata no liquidificador. Leve ao fogo, dilua no leite e tempere com sal. Aqueça e sirva.