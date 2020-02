Sonho, cajuzinho, olho de sogra, torta: faça doces de padaria em casa

–

Um sonho doce e perfumado, que provoca sensação de conforto imediato. Poderia ser o resultado de uma boa noite de sono, mas estamos mesmo falando da massa recheada e polvilhada com açúcar que aparece na vitrine da padaria. Aquela sobremesa macia, que enche a boca de água só de imaginar. Tão comum antigamente, esse clássico está cada vez mais difícil de encontrar.

Não só ele. Onde é possível comprar olho de sogra, cajuzinho e torta de morango com recheio cremoso? “Infelizmente, essas receitas estão perdendo espaço para sobremesas estrangeiras”, afirma Ana Luiza Trajano. Para resgatar os sabores, a chef e fundadora do Instituto Brasil a Gosto ensina a fazer em casa seus quitutes de padaria preferidos. Fato interessante: nenhum leva leite condensado. “Nossa doçaria tradicional tem bastante da herança portuguesa, incluindo o uso de açúcar e de ovos no preparo”, explica.

O cajuzinho pede as claras; o olho de sogra, as gemas. Já dá para fazer os dois de uma vez e não desperdiçar nada. A torta leva uma calda de brilho, que garante a beleza à mesa – é a favorita da mãe de Ana Luiza, a empresária Luiza Helena Trajano. Já o sonho depende mesmo é de esperteza na hora da fritura. “O óleo não pode estar muito quente. A temperatura ideal é 145°C, assim a massa cresce e fica fofinha”, finaliza.

Torta de morango

Pronto em 2 horas/Rende 1 torta grande

Para a massa

1 xícara (chá) de farinha de trigo

xícara (chá) de farinha de trigo 1/2 xícara (chá) de manteiga

xícara (chá) de manteiga 1 ½ colher (sopa) de açúcar

colher (sopa) de açúcar 1/2 copo (americano) de água

Para o recheio

5 xícaras (chá) de leite

xícaras (chá) de leite 1 xícara (chá) de açúcar

xícara (chá) de açúcar 2 ovos

ovos 1/2 xícara (chá) de amido de milho

xícara (chá) de amido de milho 1 colher (sopa) de manteiga

Para a cobertura

2 caixinhas de morango

caixinhas de morango 1/2 xícara de açúcar refinado

xícara de açúcar refinado 1/2 xícara de água filtrada

Para a calda de brilho

1 caixinha de morango

caixinha de morango 1 xícara (chá) de açúcar

xícara (chá) de açúcar 2 colheres (sopa) de amido de milho

Prepare a massa Em uma tigela, junte a farinha, a manteiga e o açúcar até formar uma farofa. Aos poucos, adicione água até a massa ficar homogênea e macia. Coloque-a numa fôrma de fundo removível, pressionando bem no fundo, e faça furos com um garfo. Asse por 25 minutos em forno preaquecido a 160°C. Retire do forno e reserve.

Prepare o recheio Leve o leite e o açúcar ao fogo baixo até ferver. Reserve. Bata os ovos na batedeira até dobrarem de volume. Dilua o amido no leite quente e adicione aos ovos, aos poucos, mexendo para não coagular. Volte ao fogo brando até engrossar. Tire do fogo e adicione a manteiga. Espere esfriar e recheie a massa.

Prepare a cobertura Numa panela, cozinhe os morangos com o açúcar e a água até reduzir e formar uma calda grossa. Deixe esfriar. Cubra o recheio com a cobertura. Prepare a calda de brilho Corte os morangos ao meio e cubra toda a superfície do recheio. Cozinhe o açúcar junto ao amido até ferver. Espere esfriar e cubra a torta com o preparo.

Olho de sogra

Pronto em 40 minutos/Rende 30 unidades

2 xícaras (chá) de açúcar

xícaras (chá) de açúcar 3/4 de xícara (chá) de leite

de xícara (chá) de leite 1/2 coco seco ralado fino

coco seco ralado fino 4 gemas

gemas 30 ameixas secas

ameixas secas Açúcar cristal

Em uma panela, misture o açúcar e o leite. Leve ao fogo alto até dissolver o açúcar. Quando começar a ferver, tire a panela do fogo e adicione o coco ralado, misturando bem. Adicione as gemas sem parar de mexer para que não endureçam e se incorporem bem à massa. Volte ao fogo baixo por mais 5 minutos e deixe esfriar fora da geladeira. Enrole as bolinhas e junte uma ameixa em cada uma. Passe no açúcar cristal para finalizar.

Cajuzinho

Pronto em 40 minutos/Rende 60 unidades

500 gramas de amendoins torrados e moídos

gramas de amendoins torrados e moídos 1 xícara (chá) de açúcar

xícara (chá) de açúcar 2 colheres (sopa) de chocolate em pó

colheres (sopa) de chocolate em pó 2 claras

claras 1 xícara (chá) de açúcar

xícara (chá) de açúcar 1/2 xícara (chá) de amendoins torrados e sem pele cortados ao meio

Em uma vasilha grande, misture o amendoim moído, o açúcar e o chocolate. Adicione as claras e amasse até incorporar. Com a mão, modele pequenos docinhos, passe no açúcar e finalize com metades de amendoim.

Sonho

Pronto em 1 hora e 30 minutos/ Rende 10 unidades

Para a massa

1/2 copo de leite morno

copo de leite morno 2 ovos

ovos 1/4 de copo de óleo de milho

de copo de óleo de milho 2 ½ colheres (sopa) de açúcar

colheres (sopa) de açúcar 1/2 colher (sopa) de fermento biológico seco

colher (sopa) de fermento biológico seco 4 xícaras (chá) de farinha de trigo

xícaras (chá) de farinha de trigo 1 litro de óleo de milho para fritar

Para o recheio

2 ovos

ovos 5 xícaras (chá) de leite

xícaras (chá) de leite 1 xícara (chá) de açúcar

xícara (chá) de açúcar 1/2 xícara (chá) de amido de milho

xícara (chá) de amido de milho 1 colher (sopa) de manteiga

colher (sopa) de manteiga 1 fava de baunilha ou 5 gotas de essência de baunilha

Prepare a massa Bata no liquidificador o leite, os ovos, o óleo e o açúcar até a mistura ficar homogênea. Transfira para uma tigela, adicione o fermento e a farinha aos poucos, até a massa ficar elástica e lisa. Cubra e deixe descansar por 20 minutos. Separe em 10 bolas de mesmo tamanho, boleie deixando a massa lisa e deixe descansar por mais 30 minutos ou até dobrar de tamanho. Em uma panela com óleo moderadamente quente, frite os sonhos até dourarem.



Prepare o recheio Na batedeira, bata os ovos até dobrarem de tamanho. Reserve. Leve o leite e o açúcar para ferver em fogo baixo. Adicione o amido até diluir. Acrescente, aos poucos, o leite aos ovos e volte ao fogo brando até engrossar. Tire do fogo, junte a manteiga e a baunilha. Espere esfriar, corte os sonhos e recheie.

Fotos Rogério Voltan • Produção Olivia Canato • Concepção visual Lorena Baroni Bósio • Styling Leo Napolitano • Beleza Ale Fagundes/Capa MGT

