Soluções para cozinhar e comer sozinho

Comer sozinho pode ser divertido: experimente virar mestre-cuca e testar suas habilidades

Um dos primeiros sentimentos que acometem os solteiros diante dos inevitáveis horários de refeição, além da fome, é a preguiça. Olhar para a cozinha e imaginar-se preparando uma refeição solitária produz em muita gente um enorme desânimo. Preguiça de cozinhar apenas para si mesmo. Preguiça de comer sozinho. E preguiça de arrumar tudo depois, sem ajuda…

Mas a história pode ser diferente: quem mora sozinho pode mais facilmente brincar com a fantasia na hora de comer. Pode até tentar reproduzir o hábito francês de trocar a compra mensal e programada de todos os ingredientes do mês pelo hábito de passar diariamente, na volta do trabalho, pelas suas lojas de comida ou supermercados prediletos. Dessa maneira, o que se vai comer a cada dia depende do que mais atrai o comprador. É verdade que, nos bairros das cidades brasileiras, infelizmente não existe tamanha profusão de pequenas “lojas gourmets” pelas ruas. Mas, ainda que seja apenas num açougue ou supermercado, o hábito de se surpreender a cada dia com cada refeição pode tornar a vida – e o paladar – bem mais interessante.

Tempo, tempo, tempo…

Mas será necessário ficar enfurnado na cozinha durante tanto tempo preparando uma refeição? Não. Para quem vive e come só, existem certos pratos práticos e rápidos, mas muito saborosos. Comprar um belo bife ou um filé de peixe, umas folhas de salada ou um ingrediente para cobrir uma massa ou reforçar um risoto italiano (algum legume, ou lulas já cortadas, ou linguiça, para dar alguns exemplos), são a garantia de uma solução rápida para um jantar solitário.

A salada só requer um molho, que pode ser preparado na própria mesa no momento de se servir. O bife ou peixe pode ser feito numa grelha de ferro ou de revestimento antiaderente (artefato indispensável para quem quer fazer refeições rápidas). E tudo isso não toma mais que dez minutos. Uma massa fica pronta em menos de 20 minutos, imaginando um molho simples (tomates italianos em lata, refogados com cebola e alho, ou um molho de alho e azeite). Um risoto pode demorar um pouco mais – mas, dependendo da habilidade do cozinheiro, não exige mais que 30 minutos.

O cozinheiro mais prendado terá também colocado uma fruta (pêssego, figo) no forno, com açúcar, manteiga e suco de laranja, para que tenha uma sobremesa pronta já no fim do jantar. Outro, se for mais afoito, terá um bom sorvete na geladeira, uma calda de chocolate e pronto, sobremesa garantida. Aliás, geladeira e freezer são aliados valiosos do cozinheiro solitário, assim como um bom microondas.

Dica: mantenha sempre uma boa porção de alimentos congelados – algum peixe; fatias bem grossas de alguma carne bovina; filés de carne de porco; costeletas de cordeiro, por exemplo. Ter comidas prontas também ajuda, como uma porção de arroz ou feijão também congelado, além de molhos, que podem lhe salvar num dia de maior pressa. Dependendo do caso, congele em várias pequenas porções individuais, para ir usando aos poucos.