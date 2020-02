Use suas frutas favoritas e prepare receitas de sobremesas deliciosas!

Se você é do tipo que adora se deliciar com uma sobremesa depois do almoço ou do jantar com algo mais leve, pegue o caderno de receitas, corra até a fruteira e anote nossas dicas de receitas facílimas com frutas. Pêssego, banana, abacaxi, manga, abacate, morango… As frutas rendem pratos incríveis! Basta escolher a sua preferida fruta e colocar a mão na massa.

Confira abaixo todas as nossas dicas e arrase na cozinha!