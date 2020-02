Sobremesa tricolor de chocolate

Numa tigela, hidrate a gelatina e dissolva em banho-maria.

Bata as gemas (descarte as claras) com o açúcar.

Aqueça o leite e misture, aos poucos, com as gemas.

Coloque na panela e cozinhe até engrossar.

Junte a gelatina e misture.

Separe cada tipo dechocolate em uma tigela diferente e acrescente 1/3 do creme em cada uma.

Mexa com colheres separadas.

Deixe que os chocolates esfriem.

Na batedeira, bata o creme de leite até obter picos firmes e divida em porções iguais sobre cada chocolate.

Misture delicadamente.

Em uma forma untada com óleo, derrame a mistura de chocolate meio amargo e alise a superfície.

Leve ao freezer até ficar firme.

Repita o procedimento com o creme de chocolate ao leite e, depois, com o creme de chocolate branco.

Cubra com filme plástico e gele até servir.