Sobremesa requintada de groselha e manga

Calorias: 312 por porção

Categoria: Pavê

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 4 mangas cortadas em cubinhos

. 1 xícara (chá) de suco de maracujá

. 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 2 envelopes de gelatina em pó sem sabor (24g)

. 1 xícara (chá) de água fria

. 1 xícara (chá) de vinho tinto seco

. 1/2 xícara (chá) de groselha

. 3 gemas

. 1 lata de leite condensado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as mangas com o suco de maracujá e o açúcar e cozinhe até que as mangas estejam macias. Retire-as da calda com o auxílio de uma peneira e reserve a calda. Dissolva um envelope de gelatina em 1 xícara (chá) de água fria e aqueça em banho-maria, até derreter. Acrescente o vinho, a groselha e coloque em uma forma com furo central (23cm de diâmetro) molhada. Distribua as mangas cozidas sobre o vinho e leve à geladeira, até ficar firme. Enquanto isso faça o creme de gemas. Dissolva o outro envelope de gelatina em 1/2 xícara (chá) de água fria e aqueça em banho-maria, até derreter. Reserve. Em uma batedeira, bata as gemas até que fiquem fofas e claras. Vá acrescentando a calda de mangas e batendo. Adicione o leite condensado e a gelatina reservada. Coloque sobre a gelatina de vinho e torne a voltar à geladeira por mais cerca de 2 horas. Desenforme e sirva. Decore com cubos de manga