Sardinha crocante assada

Calorias: 25 por porção

Categoria: Peixe ou fruto do mar

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 1,3 Kg de sardinhas norueguesas limpas

. Suco de 1/2 limão

. Sal a gosto

. 2 xícaras (chá) de farinha de milho

. 1 xícara (chá) de farinha de rosca

. Salsa e orégano a gosto

. Pimenta vermelha picada a gosto

. Raspas de 1 limão

. 2 claras para empanar

Modo de Preparo

Tempere as sardinhas com o suco de limão e o sal. Em uma tigela, misture a farinha de milho, a farinha de rosca, a salsa, o orégano, a pimenta e as raspas de limão. Para empanar passe a parte de dentro da sardinha na clara e envolva-a na farofa. Não empane a parte da pele. Distribua em uma assadeira untada com um pouco de margarina com a parte da pele virada para baixo. Asse em forno médio durante 20 minutos ou até dourar.

Dica: A sardinha norueguesa é encontrada em supermercados ou peixarias por um preço bem acessível.