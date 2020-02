Sanduíche de Rosbife

Calorias: 293 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 100 g de azeitona preta sem caroço

· 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

· 100 g de ricota fresca

· Orégano fresco a gosto

· 8 fatias de pão integral

· 2 tomates vermelhos fatiados

· 100 g de rosbife fatiado bem fino

Para Acompanhar:

· 2 xícaras (chá) de agrião limpo e escorrido

Modo de preparo:

Bata a azeitona, o queijo e a ricota em um processador. Misture o orégano e reserve. Ponha colheradas da pasta reservada sobre uma fatia de pão. Por cima, disponha o tomate em rodelas e o rosbife. Cubra com outra fatia de pão. Repita esse procedimento com as demais fatias, formando quatro sanduíches. Sirva com o agrião.