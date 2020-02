Sanduíche de peru com creme de espinafre

Calorias: 224

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 5

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 1 colher (sopa) de azeite

. 2 dentes de alho bem picados

. 2 xícaras (chá) de espinafre cozido, escorrido e picado

. 1/2 colher (sopa) de farinha de trigo

. 1/2 colher (sopa) de leite desnatado

. Sal, pimenta-do-reino branca moída e noz-moscada ralada a gosto

. 5 tortilhas

. 150 g de peito de peru defumado fatiado fino

Modo de preparo:

Aqueça o azeite e doure levemente o alho. Junte o espinafre e refogue por dois minutos. Polvilhe com a farinha e misture bem. Adicione o leite e mexa até engrossar. Tempere com o sal, a pimenta e a noz-moscada. Mexa e distribua o recheio nas tortilhas. Cubra com as fatias

de peito de peru, enrole e sirva.