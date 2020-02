Sanduíche de espinafre e queijo

Calorias: 137 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 16 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 200 g de queijo prato

. 2 xícaras (chá) de folhas de espinafre

. 1/4 de xícara (chá) de manteiga em temperatura ambiente

. Sal a gosto

. 16 pãezinhos redondos



Modo de preparo

Rale o queijo e reserve. Lave as folhas de espinafre e coloque-as ainda molhadas numa panela. Cozinhe em fogo alto por alguns minutos ou até que fiquem macias. Escorra e pique bem. Misture o queijo com a manteiga e o espinafre. Tempere com sal. Corte cada pãozinho ao meio e recheie com a mistura de queijo e espinafre. Cubra com um pano úmido e deixe na geladeira até o momento de servir.